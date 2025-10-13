Уроженец Донбасса Харкин будет освобождён ХАМАС сегодня

Уроженец Донбасса Максим Харкин, находящийся в заложниках у радикальной палестинской организации ХАМАС, должен быть освобождён сегодня, 13 октября. Как сообщили в Посольстве Израиля в Москве, имя Харкина фигурирует в списке из 20 лиц, которых в понедельник должны передать Красному Кресту.

«Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

О состоянии здоровья мужчины информации пока нет.

Максим Харкин проживал в Донбассе и российского гражданства не имеет, однако его дочь родилась и живёт в РФ, а мать получила гражданство уже после того, как сам он попал в плен.

Ранее ХАМАС заявил, что готов освободить заложников утром 13 октября, если Израиль выпустит на свободу около двух тысяч палестинских заключённых. Первая группа из семи человек уже освобождена. В их числе Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал