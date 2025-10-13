Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 08:08

Уроженец Донбасса Харкин будет освобождён ХАМАС сегодня

Обложка © ХАМАС

Обложка © ХАМАС

Уроженец Донбасса Максим Харкин, находящийся в заложниках у радикальной палестинской организации ХАМАС, должен быть освобождён сегодня, 13 октября. Как сообщили в Посольстве Израиля в Москве, имя Харкина фигурирует в списке из 20 лиц, которых в понедельник должны передать Красному Кресту.

«Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

О состоянии здоровья мужчины информации пока нет.

Максим Харкин проживал в Донбассе и российского гражданства не имеет, однако его дочь родилась и живёт в РФ, а мать получила гражданство уже после того, как сам он попал в плен.

Ранее ХАМАС заявил, что готов освободить заложников утром 13 октября, если Израиль выпустит на свободу около двух тысяч палестинских заключённых. Первая группа из семи человек уже освобождена. В их числе Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал

Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен
Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончен

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar