«А как же шикарная шевелюра?!» Подписчики пришли в ужас от Варнавы без парика

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава на днях поздравила в соцсети своего стилиста с днём рождения. Она записала милое видео, где собрала нарезку эпизодов работы девушки. Однако поклонники пришли в шок, увидев саму стендапершу в кадре без парика. Она лишь на доли секунды мелькает в ролике с натуральными волосами, но и этого хватило фанатам, чтобы расстроиться от увиденного.

Варнава в парике (слева) и со своими волосами (справа). Скриншоты © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

«У Кати такие серые и тонкие от природы волосы? Или это годы работы в гриме, вечные диеты и недосып привели её в волосы в такое плохое состояние?» — написал один из подписчиков.

«У неё был парик? А как же шикарная шевелюра на экране.. Везде обман», — посетовал другой комментатор.

Сама Варнава честно призналась, что любит менять облик. Она часто красит волосы, меняет их длину и даже прибегает к парикам, чтобы выглядеть эффектно. По словам телезвезды, она никогда не скрывала, что не всё в её внешности «натуральное», но проблемы в этом девушка не видит. «Я поменяла сотни цветов волос, поменяла десять тысяч выражений лиц» – говорит Варнава в видеоролике, выражая благодарность стилисту за работу.

К слову, поклонники не первый раз ужасаются переменам во внешности Варнавы. Ранее в Сети резко раскритиковали её на новых фотографиях, заявив, что её будто бы «выкопали из могилы». Варнаву обвинили в излишней худобе и анорексии.