«Выкопали из могилы»: Поклонники не узнали Екатерину Варнаву на новых снимках
Поклонники раскритиковали внешний вид Екатерины Варнавы на новых снимках
Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava
В Сети резко раскритиковали внешность Екатерины Варнавы на новых фотографиях, заявив, что её будто бы «выкопали из могилы». Соответствующая публикация появилась в её социальных сетях.
Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava
40-летняя звезда запечатлена на чёрно-белых снимках в корсетном мини-платье с глубоким разрезом и П-образным вырезом. Элегантный образ дополняют ретро-причёска, босоножки на каблуках и жемчужные украшения, включая ожерелье и серьги, а также прозрачные перчатки. Однако юзеры не оценили её стиль.
«Человек болен, а все вокруг насмехаются», — добавил другой.
«Ходячий труп», — отметил третий.
А ранее Life.ru писал об охраннике из Внуково, видео с чьим участием распространились в Сети. Пользователи уже пророчили парню модельную карьеру и массово признавались в любви. Однако оказалось, что тот уже женат, а место работы менять не планирует.