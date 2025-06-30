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30 июня, 12:17

«Выкопали из могилы»: Поклонники не узнали Екатерину Варнаву на новых снимках

Поклонники раскритиковали внешний вид Екатерины Варнавы на новых снимках

Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

Екатерина Варнава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

В Сети резко раскритиковали внешность Екатерины Варнавы на новых фотографиях, заявив, что её будто бы «выкопали из могилы». Соответствующая публикация появилась в её социальных сетях.

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

40-летняя звезда запечатлена на чёрно-белых снимках в корсетном мини-платье с глубоким разрезом и П-образным вырезом. Элегантный образ дополняют ретро-причёска, босоножки на каблуках и жемчужные украшения, включая ожерелье и серьги, а также прозрачные перчатки. Однако юзеры не оценили её стиль.

«Человек болен, а все вокруг насмехаются», — добавил другой.

«Ходячий труп», — отметил третий.

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А ранее Life.ru писал об охраннике из Внуково, видео с чьим участием распространились в Сети. Пользователи уже пророчили парню модельную карьеру и массово признавались в любви. Однако оказалось, что тот уже женат, а место работы менять не планирует.

Мария Любицкая
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