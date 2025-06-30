«Выкопали из могилы»: Поклонники не узнали Екатерину Варнаву на новых снимках

В Сети резко раскритиковали внешность Екатерины Варнавы на новых фотографиях, заявив, что её будто бы «выкопали из могилы». Соответствующая публикация появилась в её социальных сетях.

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

40-летняя звезда запечатлена на чёрно-белых снимках в корсетном мини-платье с глубоким разрезом и П-образным вырезом. Элегантный образ дополняют ретро-причёска, босоножки на каблуках и жемчужные украшения, включая ожерелье и серьги, а также прозрачные перчатки. Однако юзеры не оценили её стиль.

«Человек болен, а все вокруг насмехаются», — добавил другой.