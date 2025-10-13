Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 08:39

Каллас прибыла в Киев ради обсуждения военной помощи Украине

Каллас прибыла в Киев. Фото © X/Kaja Kallas

Каллас прибыла в Киев. Фото © X/Kaja Kallas

В Киев прибыла глава евродипломатии Кая Каллас. Она проведет переговоры по финансовой и военной поддержке Украины. На вокзале её встретил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Скорее полицейский, чем дипломат: В Европе раскритиковали стиль общения Каллас
Скорее полицейский, чем дипломат: В Европе раскритиковали стиль общения Каллас
При этом ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас констатировала, что Украине не светят успехи в в конфликте с Россией. Она убеждена, что Украина может добиться каких-лиюо результатов только при сохранении западной помощи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar