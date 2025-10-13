Каллас прибыла в Киев ради обсуждения военной помощи Украине
Каллас прибыла в Киев. Фото © X/Kaja Kallas
В Киев прибыла глава евродипломатии Кая Каллас. Она проведет переговоры по финансовой и военной поддержке Украины. На вокзале её встретил глава украинского МИД Андрей Сибига.
При этом ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас констатировала, что Украине не светят успехи в в конфликте с Россией. Она убеждена, что Украина может добиться каких-лиюо результатов только при сохранении западной помощи.
