На Солнце возобновились сильные вспышки вопреки прогнозам

На Солнце начался полноценный системный всплеск активности вопреки прогнозам. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Два активных центра размером более 150 тысяч километров каждый, напоминающих костры, являются источником мощных вспышек классов C и M. По словам экспертов, в этих регионах Солнце сжигает энергию, которая продолжает поступать из недр звезды.

Резкий слом спокойной обстановки и начало активности произошли вчера около 16:00 по московскому времени, что стало полной неожиданностью для существующих моделей. Текущий уровень вспышек достигает M1.0 – M2.0, приближаясь к четырёхмесячному максимуму.

«Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться», — констатировали эксперты.

Эксперты добавили, что, хотя потенциал для вспышек высшего класса X пока неочевиден, исключать такую возможность нельзя. Отклик геомагнитных бурь на Земле ожидается со среды или четверга.

Ранее сообщалось, что о возобновлении вспышечной активности на Солнце, объясняя этот процесс тем, что звезда начинает сжигать накопленную энергию. Специалисты пояснили, что наблюдаемый рост активных областей является признаком выброса мощных магнитных полей из недр светила на его поверхность. По их словам, появляющиеся при этом солнечные пятна, представляя собой безобидные структуры, тем не менее свидетельствуют о выходе на поверхность значительных запасов энергии, заключенных в магнитных полях.