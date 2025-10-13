Названы топ-5 профессий с самыми высокими зарплатами в октябре

В начале октября 2025 года средний уровень предлагаемой заработной платы в России достиг 80 тысяч рублей, что на 14% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщает «Газета.ru». При этом ряд компаний готовы предложить отдельным сотрудникам вознаграждение, превосходящее среднерыночный уровень.

Наиболее высокие зарплаты, как правило, предлагаются специалистам в области информационных технологий и квалифицированным рабочим. Лидирующую позицию по уровню доходов занимает специалист по анализу данных (в среднем 250 тысяч рублей), за ним следует DevOps-инженер (218 тысяч рублей). Обе эти профессии относятся к сфере IT. На третьем месте по размеру оплаты труда находятся сварщики (207,1 тысяч рублей), за ними следуют водители (204,3 тысяч рублей) и риелторы (в среднем 180,7 тысяч рублей).

Наименьшие зарплаты в октябре предлагаются представителям таких профессий, как дворники (в среднем 40,1 тысяч рублей), уборщики (45,6 тысячи рублей), воспитатели и няни (49,7 тысячи рублей), мерчендайзеры (50,3 тысяч рублей), грузчики (51,8 тысячи рублей), учителя и преподаватели (55,1 тысячи рублей), психологи (55,4 тысячи рублей), кассиры-операционисты (55,5 тысячи рублей), а также охранники (в среднем 55,9 тысячи рублей).

А ранее Life.ru писал, в каких трёх отраслях средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. В 16 других отраслях зарплата превышала 100 тысяч рублей, включая производство лекарств, металлургию, ремонт машин и автопроизводство.