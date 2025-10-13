Российские войска освободили Боровскую Андреевку и Московское
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск «Запад» взяли Боровскую Андреевку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» — Московское Донецкой Народной Республики.
А ранее сообщалось, что ВСУ ради остановки продвижение российских штурмовых групп срочно затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Сейчас город окружён более чем на 70%, в том числе благодаря действиям «русских черепашек-ниндзя» — небольших групп, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции.
