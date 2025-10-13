Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 09:44

Российские войска освободили Боровскую Андреевку и Московское

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Запад» взяли Боровскую Андреевку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» — Московское Донецкой Народной Республики.

Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ под Красноармейском, ВС РФ взяли штурмом Балаган, Джонсон получил миллион за срыв капитуляции Киева, 13 октября
Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ под Красноармейском, ВС РФ взяли штурмом Балаган, Джонсон получил миллион за срыв капитуляции Киева, 13 октября

А ранее сообщалось, что ВСУ ради остановки продвижение российских штурмовых групп срочно затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Сейчас город окружён более чем на 70%, в том числе благодаря действиям «русских черепашек-ниндзя» — небольших групп, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar