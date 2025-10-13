Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

А ранее сообщалось, что ВСУ ради остановки продвижение российских штурмовых групп срочно затопили все канализационные коллекторы в Красноармейске (Покровске). Сейчас город окружён более чем на 70%, в том числе благодаря действиям «русских черепашек-ниндзя» — небольших групп, которые проникают в тыл врага через канализацию, нейтрализуют противника и занимают его позиции.