В Кремле предложили россиянам вернуться из Латвии на родину

Граждане России, выдворяемые из Латвии из-за недостаточного владения латышским, получат возможность вернуться на родину и начать новую жизнь в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия планирует выслать более 800 граждан России из-за нарушений миграционных правил. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке заявила, что их дальнейшее пребывание в Латвии после установленного срока является незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют носители русского языка.