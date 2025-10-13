Песков: Телефонный звонок Путина и Трампа можно организовать в кратчайшие сроки

Конкретные договорённости о телефонной беседе между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на данный момент отсутствуют, но организация такого разговора может быть осуществлена в кратчайшие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, судя по сообщениям Трампа, он сказал о такой возможности [проведения телефонного разговора с Путиным]. Пока каких-то чётких договорённостей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора», — указал официальный представитель Кремля.

А ранее Дональд Трамп заявлял о желании обсудить с Владимиром Путиным возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что ему придётся поговорить с Россией об этом вопросе, уточнив, что это может стать новым шагом эскалации.