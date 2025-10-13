Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 10:03

Песков: Телефонный звонок Путина и Трампа можно организовать в кратчайшие сроки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Конкретные договорённости о телефонной беседе между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на данный момент отсутствуют, но организация такого разговора может быть осуществлена в кратчайшие сроки. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, судя по сообщениям Трампа, он сказал о такой возможности [проведения телефонного разговора с Путиным]. Пока каких-то чётких договорённостей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора», — указал официальный представитель Кремля.

Трамп спрогнозировал возможное урегулирование кризиса на Украине Путиным
Трамп спрогнозировал возможное урегулирование кризиса на Украине Путиным

А ранее Дональд Трамп заявлял о желании обсудить с Владимиром Путиным возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». Глава Белого дома выразил уверенность в том, что ему придётся поговорить с Россией об этом вопросе, уточнив, что это может стать новым шагом эскалации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar