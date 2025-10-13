Российские войска зашли в восточные районы Димитрова в ДНР
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военные зашли в восточные районы Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в жилых кварталах.
А ранее сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» взяли Боровскую Андреевку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» — Московское в ДНР.
