Российские войска зашли в восточные районы Димитрова в ДНР

Российские военные зашли в восточные районы Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в жилых кварталах.

А ранее сегодня стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» взяли Боровскую Андреевку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» — Московское в ДНР.