13 октября, 13:03

«В воздухе что-то было»: Иосиф Пригожин рассказал, как потерял сознание на съёмках

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время записи подкаста на YouTube-канале Виталия Бородина. Как сообщил сам Пригожин изданию Super, ему внезапно стало плохо из-за резкого повышения давления.

«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось — и всё. Первый раз в жизни. Сейчас МРТ сделал, показало, что всё хорошо. Я обследовался сразу в тот же день, после интервью. То ли атмосфера, то ли в воздухе что-то было — не знаю», — рассказал он.

Продюсер отметил, что ведёт здоровый образ жизни, регулярно проверяет здоровье и серьёзных проблем не имеет.

Иосиф Пригожин — известный российский музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии. Он активно участвует в телевизионных проектах и музыкальных шоу, а также ведёт общественную деятельность.

