«В воздухе что-то было»: Иосиф Пригожин рассказал, как потерял сознание на съёмках

«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось — и всё. Первый раз в жизни. Сейчас МРТ сделал, показало, что всё хорошо. Я обследовался сразу в тот же день, после интервью. То ли атмосфера, то ли в воздухе что-то было — не знаю», — рассказал он.