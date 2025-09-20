«Напиши на русском»: Пригожин придумал для Shaman шикарный псевдоним

Заслуженный артист России Ярослав Дронов мог бы сменить свой псевдоним Shaman, полагает продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что положительно относится к музыканту, однако не понимает, зачем ему творческий псевдоним.

Иосиф Пригожин рекомендовал Shaman поменять псевдоним. Видео © Пятый канал

Муж певицы Валерии рекомендовал звезде обратить внимание на свою фамилию. Собеседник Пятого канала пошутил, что фамилия Дронов сегодня очень актуальна.