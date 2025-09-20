«Напиши на русском»: Пригожин придумал для Shaman шикарный псевдоним
Продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал певцу Shaman поменять псевдоним
Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов, Максим Богодвид
Заслуженный артист России Ярослав Дронов мог бы сменить свой псевдоним Shaman, полагает продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что положительно относится к музыканту, однако не понимает, зачем ему творческий псевдоним.
Иосиф Пригожин рекомендовал Shaman поменять псевдоним. Видео © Пятый канал
Муж певицы Валерии рекомендовал звезде обратить внимание на свою фамилию. Собеседник Пятого канала пошутил, что фамилия Дронов сегодня очень актуальна.
«У него шикарное имя — Ярослав Дронов. Актуальная фамилия, кстати. Я не понимаю, почему он пишет латинскими Shaman. Ну, напиши ты тогда на русском языке», — посоветовал Пригожин.
Напомним, Shaman будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. В ходе жеребьёвки, которая определила порядок выступления участников, исполнителю достался номер девять. Всего же список участвующих в Интервидении включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и ближневосточные государства. Перед Интервидением Shaman показал оберег от тёмных сил, а также объяснил, почему девятка принесет ему удачу.