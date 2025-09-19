Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 12:05

«Сакральное число»: Shaman объяснил, почему девятка принесет ему удачу на «Интервидении»

Shaman назвал число девять счастливым перед Интервидением

Обложка © Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Обложка © Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил, что считает счастливым свой номер — девять.

«Это девятый месяц — сентябрь, девять — золотая середина. И, конечно, девять — сакральное число для нашей страны, ведь именно 9 мая мы отмечаем День Победы», — сказал артист в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Финал конкурса пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Участников оценит жюри, в состав которого от России войдет народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС
Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС

Напомним, что более 20 стран подтвердили своё участие в конкурсе Интервидение. Среди заявленных участников – Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит под номером девять. Ведущими мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • «Интервидение»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar