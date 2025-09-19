«Сакральное число»: Shaman объяснил, почему девятка принесет ему удачу на «Интервидении»

Певец Shaman (Ярослав Дронов), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил, что считает счастливым свой номер — девять.

«Это девятый месяц — сентябрь, девять — золотая середина. И, конечно, девять — сакральное число для нашей страны, ведь именно 9 мая мы отмечаем День Победы», — сказал артист в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Финал конкурса пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Участников оценит жюри, в состав которого от России войдет народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.