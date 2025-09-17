Связь с Богом: Shaman перед Интервидением показал оберег от тёмных сил

Певец Shaman (Ярослав Дронов) активно готовится к предстоящему конкурсу Интервидение, который пройдет в Москве в ближайшие выходные. Несмотря на плотный график, артист не отказывается от других выступлений. Так, вчера он принял участие в концерте «Песни русского мира» в Кремлёвском дворце, где исполнил песню «Гуляй, Россия» вместе с Государственным академическим ансамблем танца «Урал».

Как сообщает URA.ru, Shaman прибыл на мероприятие без Екатерины Мизулиной. Во время выступления зрители отметили его приподнятое настроение и обратили внимание на деревянный крест, который он носит на груди и, по слухам, не снимает в последнее время. Поклонники и эксперты связывают ношение деревянного креста с религиозными убеждениями артиста и его стремлением к защите и духовному росту.

Христиане уже несколько веков используют деревянные крестики, считая их оберегом от зла и недоброжелателей. Распространено мнение, что нечистая сила избегает тех, кто носит такой крестик. Верующие также полагают, что это помогает им укрепить связь с Богом.