Связь с Богом: Shaman перед Интервидением показал оберег от тёмных сил
Певец Shaman начал носить деревянный крест в качестве оберега против тёмных сил
Обложка © Telegram / SHAMAN
Певец Shaman (Ярослав Дронов) активно готовится к предстоящему конкурсу Интервидение, который пройдет в Москве в ближайшие выходные. Несмотря на плотный график, артист не отказывается от других выступлений. Так, вчера он принял участие в концерте «Песни русского мира» в Кремлёвском дворце, где исполнил песню «Гуляй, Россия» вместе с Государственным академическим ансамблем танца «Урал».
Как сообщает URA.ru, Shaman прибыл на мероприятие без Екатерины Мизулиной. Во время выступления зрители отметили его приподнятое настроение и обратили внимание на деревянный крест, который он носит на груди и, по слухам, не снимает в последнее время. Поклонники и эксперты связывают ношение деревянного креста с религиозными убеждениями артиста и его стремлением к защите и духовному росту.
Христиане уже несколько веков используют деревянные крестики, считая их оберегом от зла и недоброжелателей. Распространено мнение, что нечистая сила избегает тех, кто носит такой крестик. Верующие также полагают, что это помогает им укрепить связь с Богом.
Дерево, как символ жизни и развития, также связывается с деревянными крестиками. Согласно народным поверьям, их ношение способствует карьерному и духовному росту, а также личностным изменениям. Вероятно, Ярослав тоже знаком с этими убеждениями.
Напомним, Shaman будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Интервидение. В ходе жеребьёвки, которая определила порядок выступления участников, исполнителю достался номер девять. Всего же список участвующих в Интервидении включает 21 страну, среди которых Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и ближневосточные государства.