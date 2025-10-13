Ксенофобка с ножом угрожала охране Посольства России в Берлине

В центре Берлина полиция задержала женщину, которая приблизилась к охраннице российского посольства на Унтер‑ден‑Линден около полудня 11 октября и угрожала ей ножом. Она приставила лезвие к лицу сотрудницы и кричала ей в лицо разные ксенофобские вещи. Об этом сообщили правоохранители.

По данным ведомства, охранница достала табельное оружие — в этот момент нападавшая выбросила нож и попыталась скрыться. Полицейским удалось задержать её в районе Митте спустя непродолжительное время.

Сотрудники отметили отклонения в поведении задержанной, поэтому её доставили в лечебное учреждение и взяли образец крови для проверок. Расследованием инцидента занимается отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина.

Ранее в Татарстане полицейские выстрелили в ногу женщине, которая угрожала прохожим ножом на улице. Когда сотрудники полиции прибыли на место, они сперва пытались её вразумить, но дама бросилась в атаку.