Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 11:05

Ксенофобка с ножом угрожала охране Посольства России в Берлине

Посольство РФ в Берлине. Обложка © Wikipedia / Jörg Zägel

Посольство РФ в Берлине. Обложка © Wikipedia / Jörg Zägel

В центре Берлина полиция задержала женщину, которая приблизилась к охраннице российского посольства на Унтер‑ден‑Линден около полудня 11 октября и угрожала ей ножом. Она приставила лезвие к лицу сотрудницы и кричала ей в лицо разные ксенофобские вещи. Об этом сообщили правоохранители.

По данным ведомства, охранница достала табельное оружие — в этот момент нападавшая выбросила нож и попыталась скрыться. Полицейским удалось задержать её в районе Митте спустя непродолжительное время.

Сотрудники отметили отклонения в поведении задержанной, поэтому её доставили в лечебное учреждение и взяли образец крови для проверок. Расследованием инцидента занимается отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина.

Посольство России в Швеции подверглось атаке дрона
Посольство России в Швеции подверглось атаке дрона

Ранее в Татарстане полицейские выстрелили в ногу женщине, которая угрожала прохожим ножом на улице. Когда сотрудники полиции прибыли на место, они сперва пытались её вразумить, но дама бросилась в атаку.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar