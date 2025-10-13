Астраханская область стала целью крупной воздушной операции ВСУ с 20 дронами

В ночь на понедельник, 13 октября, Астраханская область стала целью крупной воздушной операции, которую организовали ВСУ. Небо над регионом встретило волну беспилотников, противодействие которой взяла на себя региональная система ПВО. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.

По словам главы области, было сбито более 20 украинских дронов. Благодаря слаженным действиям российских военных все дроны удалось разбить до того, как они достигли своих целей.

«Разрушений и пострадавших нет», — заключил Бабушкин.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские войска за час отправили в атаку на Крым 16 беспилотников. Силы ПВО сбивали их с 7 утра по Москве. В общей сложности за ночь было уничтожено 103 украинских БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Крыма (40) и Астраханской областью (26).