Бронзовую посмертную маску Высоцкого разыграют на аукционе в Монако

На аукционе в Монако 21 октября будет разыгран бронзовый посмертный отливок лица Владимира Высоцкого, созданный в 1980 году. Дом Hermitage Fine Art оценивает такую реликвию в районе €100–120 тыс.

Обложка © ТАСС / Сергей Метелица

Экземпляр поступил из поместья Марины Влади (последней жены Высоцкого) и считается первым из трёх известных бронзовых копий, отлитых по оригинальной гипсовой форме, сделанной вскоре после кончины великого артиста. На поверхности видны инициалы вдовы и год клейма — подтверждение происхождения. Исходную гипсовую модель выполнил советский скульптор Юрий Васильев, автор также слепка левой руки Высоцкого.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964-го он служил в театре на Таганке, сыграл около полутора десятка театральных ролей и снялся примерно в тридцати фильмах, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Плохой хороший человек». Его песни, распространявшиеся по магнитофонным записям, стали феноменом — сам он называл их авторской песней. Он был очень энергичным творцом, поэтому и песен было выпущено немало.

Чиновники в СССР не понимали, почему Высоцкий как явление добился такой огромной популярности, пока его пластинки огромными тиражами скупали люди.