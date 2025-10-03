Президент России Владимир Путин высказался по поводу запретов в Европе, заявив, что они неэффективны. Он вспомнил строчку из песни поэта Владимира Высоцкого: «скоро всех к чертям собачьим запретят» во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, в некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые получили большую легитимность и доверие избирателей. Глава государства напомнил о запретах в Советском Союзе, которые не работали.

«Помните песни Высоцкого? «Запретили даже воинский парад, скоро всё к чертям собачьим запретят». Но это не работает, запреты не работают», — подчеркнул Путин.