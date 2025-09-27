Интервидение
27 сентября, 04:55

Reuters: В речи Трампа в ООН усмотрели подрыв ценностей демократии Европы

Речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН вызвала смятение у некоторых европейских политиков. Они увидели в его выступлении угрозу общим демократическим ценностям, сообщает агентство Reuters.

По словам европейских официальных лиц, речь Трампа вызвала недоумение не только из-за тона, но и из-за глубокой эрозии демократических ценностей. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Европа сохраняет свои ценности, особенно свободу слова, но не разделяет с американскими чиновниками их видение.

Кошта заметил, что различия в понимании ценностей очевидны. Один из собеседников агентства пошутил о том, что Европа могла бы начать «импортировать американский воздух в баллонах», поскольку он кажется «чистым».

Несмотря на критику, некоторые европейские министры избегали резкой оценки американской администрации. Они подчёркивали стратегические отношения и отмечали, что демократические традиции США остаются сильными. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже высказала уверенность в том, что Штаты смогут решить свои проблемы благодаря сильным институтам и давней традиции свободы слова.

На Генассамблее ООН Трамп заявил, что организация никак не помогала прекращать войны, хотя он сам якобы завершил семь конфликтов. Также он сказал, что Европа «катится в ад» и пригрозил «серьёзными пошлинами» России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

