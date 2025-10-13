10 млн за шоу: Ургант вступил в корпоративную гонку на Новый год

Шоумен Иван Ургант присоединился к череде звезд, планирующих новогодние выступления. Он анонсировал концерты в Дубае и Лимасоле 27 и 29 декабря. В мероприятиях также будут задействованы Алла Михеева и Александр Гудков.

Как пишет «Абзац», гонорар Урганта за одно шоу составит не менее 10 миллионов рублей, что соответствует его аппетитам на российских корпоративах. График позволит артисту отработать и несколько частных вечеринок в Москве. Как и в предыдущие годы, он выступит с программой «Вечернего Урганта».

Культуролог Георгий Цеплаков пояснил, что Ургант годами использует один и тот же проект, потому что «Вечерний Ургант» — это бренд, с которым его многое связывает. Эксперт считает, что для артиста это самый простой путь, так как он, возможно, уверен, что потенциал передачи ещё не исчерпан.

Цеплаков также добавил, что, по его мнению, Ургант хотел бы вернуться в российское медиапространство, но пока не может, и выразил сомнения, что широкой публике будет легко его принять, даже в случае публичных извинений.

Ранее Life.ru писал, что фильм с Иваном Ургантом в главной роли убрали из программы фестиваля в Гатчине. Активисты, добившиеся этого, напомнили про антироссийские высказывания, которые телеведущий допустил на старте СВО.