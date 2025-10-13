Валдайский форум
13 октября, 12:07

Валял, топтал, грыз: Агрессивный конь оторвал пенсионерке руку и сломал рёбра в Ленобласти

В Ленинградской области произошёл ужасный случай: жеребец Вихрь, который находится на самовыгуле, напал на 67-летнюю пенсионерку прямо на её участке. Конь сбил женщину с ног, топтал и грыз её, в результате чего пострадавшую экстренно госпитализировали и ампутировали руку, а также выявили переломы рёбер, сообщает 360.ru.

Пенсионерка лишилась руки из-за нападения лошади. Видео © Telegram / 360.ru

Местные жители жаловались на агрессию Вихря и его подруги кобылы Даши, которые давно терроризируют округу. Владелец животных отказался огораживать участок, поэтому лошади и другая живность свободно бегают по территории СНТ. Ранее хозяин отделывался символическими штрафами и не контактировал с соседями, ссылаясь на якобы связи в администрации.

После инцидента мужчину задержали, а животных планируют изъять до суда. В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дополнили, что против хозяина лошади возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

А ранее Life.ru сообщал, что обезьяна в подгузнике покусала менеджера в одном из торговых центров Красноярска. Животное запрыгнуло на голову человека, укусило его за ухо и оставило царапины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
