Российский моряк Денис Елетин вернулся домой спустя три года украинского плена

После длительного и незаконного удержания на Украине в Россию вернулся моряк Денис Елетин. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая с 2022 года вела работу по его освобождению, лично встретилась с возвращённым мужчиной.

Видео © Life.ru

«Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса [Елетина]. Абсолютно несправедливое задержание, абсолютно жёсткое, нечеловеческое, незаконное удержание нашего гражданина, моряка на территории Украины, который честно выполнял свой долг и ничего плохого не делал ни Украине, никому другому», — сказала Москалькова. По словам омбудсмена, Елетин оказался единственным гражданским моряком, которого не смогли вернуть вместе с остальными.

Мужчина работал старшим помощником на грузовом судне Comet под либерийским флагом и находился в порту Одессы в момент начала специальной военной операции. Являясь единственным россиянином на судне, он был задержан украинской Службой безопасности по подозрению в призывах к изменению границ. Впоследствии суд приговорил его к трём годам лишения свободы, и лишь после отбытия наказания, 2 октября 2025 года, его удалось обменять и репатриировать в Россию. Встреча освобождённого моряка с омбудсменом прошла в Доме прав человека при участии его жены и сына.

Ранее Life.ru рассказывал, что 2 октября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. На родину вернулись 185 российских военнослужащих и 20 мирных жителей.