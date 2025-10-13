Киев просит «мегасделку»: Делегация Украины снова летит в Вашингтон бить челом

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в США, чтобы обсудить новые поставки вооружений. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уточнив, что вместе с ней в поездку отправился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам Ермака, в Вашингтоне украинская сторона намерена поднять вопросы укрепления противовоздушной обороны, расширения «ударных возможностей» и подготовки энергетической системы к зиме.

Ранее Зеленский говорил о планах заключить с США соглашения по закупке оружия и производству дронов. Издание Politico писало, что Киев добивается «мегасделки» на сумму до 90 миллиардов долларов, включая поставки дальнобойных систем. Ермак также отмечал, что Украина рассчитывает подписать с Вашингтоном четыре документа — о поставках оружия, производстве дронов, свободной торговле и гарантиях безопасности.