Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 12:28

Киев просит «мегасделку»: Делегация Украины снова летит в Вашингтон бить челом

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в США, чтобы обсудить новые поставки вооружений. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уточнив, что вместе с ней в поездку отправился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам Ермака, в Вашингтоне украинская сторона намерена поднять вопросы укрепления противовоздушной обороны, расширения «ударных возможностей» и подготовки энергетической системы к зиме.

«Кого вы убиваете?» Захарова спросила у Зеленского и его адептов, откуда у них $90 млрд
«Кого вы убиваете?» Захарова спросила у Зеленского и его адептов, откуда у них $90 млрд

Ранее Зеленский говорил о планах заключить с США соглашения по закупке оружия и производству дронов. Издание Politico писало, что Киев добивается «мегасделки» на сумму до 90 миллиардов долларов, включая поставки дальнобойных систем. Ермак также отмечал, что Украина рассчитывает подписать с Вашингтоном четыре документа — о поставках оружия, производстве дронов, свободной торговле и гарантиях безопасности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Сгенерировано GigaChat

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar