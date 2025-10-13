В Минздраве раскрыли Life.ru правду о «приказе» ходить на работу с жаром в 39 градусов

В Министерстве здравоохранения опровергли сообщения, что сотрудников могут обязать выходить на работу даже при температуре 39 градусов. Life.ru докопался до правды, пообщавшись с помощником министра здравоохранения России Алексеем Кузнецовым.

Наш собеседник подчеркнул, что в информацию, необходимую для оформления больничных листов, не вносились никакие изменения. Минздрав сейчас не планирует какие-либо коррективы в этой сфере и не собирается ограничивать перечень заболеваний и состояний, дающих право на оформление листа нетрудоспособности.

Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется. Алексей Кузнецов Помощник министра здравоохранения России

Ранее сообщалось, Минздрав разработал новые правила оформления больничных листов, которые должны были расширить перечень оснований для отсутствия на работе. Согласно этим планам, право на больничный получили бы лица, проходящие санаторное лечение, ухаживающие за пожилыми или больными родственниками, находящиеся на карантине, проходящие процедуру усыновления или протезирования в стационаре, а также беременные женщины. А ряд СМИ утверждал, что новый проект Минздрава не предусматривает предоставления больничного для работников с температурой 39 градусов.