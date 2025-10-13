Правительство России разрешило привлекать резервистов на службу за рубежом

Минобороны получит право направлять резервистов для выполнения задач за пределами России или в период КТО. Об этом свидетельствуют материалы заседания правительственной комиссии.

Для этого ведомству предоставят возможность призывать граждан из мобилизационного резерва. По информации из материалов комиссии, реализация инициативы потребует внесения поправок в федеральный закон «Об обороне».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Указ, вступивший в силу сразу после публикации, устанавливает численность в 135 тысяч человек.