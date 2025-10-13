«Полицейский» обвинил пенсионерку в финансировании террористов и выманил 1 млн

Пенсионерка из Железногорска потеряла почти 1 миллион рублей после звонков мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Обманутая пенсионерка рассказала, как её обокрали мошенники. Видео © Telegram / МВД 24

По данным следствия, в сентябре женщине 1947 года рождения позвонил лже-оператор связи, который получил её паспортные данные. Затем с ней связался человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов и обвинивший её в финансировании террористической организации. Под психологическим давлением пенсионерка перевела 3900 евро, замаскировав их под посылку с миксером, а затем осуществила ещё несколько переводов на общую сумму около 550 тысяч рублей.

Сотрудникам финансовой организации удалось предотвратить очередную попытку перевода денег, когда пожилая женщина снова пыталась отправить средства мошенникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал, как аферисты знатно «наварились» на пенсионерке из Петербурга. Несколько месяцев они обрабатывали жертву под видом представителей разных госучреждений и в итоге убедили её отправить им более 3 миллионов рублей, якобы для их сохранности. Этого злоумышленникам оказалось мало — они уговорили женщину продать квартиру и отдать им деньги — ещё почти 18 миллионов.