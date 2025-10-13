Украинец избил девушку за непохожесть на фото с сайта знакомств

В Киеве полиция задержала мужчину, который жестоко избил и ограбил девушку после их первой личной встречи. Мотивом преступления стало несоответствие внешности потерпевшей ее фотографиям в приложении для знакомств.

По данным следствия, во время свидания 22-летний злоумышленник ударил девушку пневматическим пистолетом по голове, после чего избил её ногами. Затем он похитил у потерпевшей 500 гривен и скрылся с места преступления. Свой поступок парень объяснил тем, что девушка в реальности не была похожа на своё фото в сети. Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

