13 октября, 13:02

Украинец избил девушку за непохожесть на фото с сайта знакомств

Обложка © Украинская полиция

В Киеве полиция задержала мужчину, который жестоко избил и ограбил девушку после их первой личной встречи. Мотивом преступления стало несоответствие внешности потерпевшей ее фотографиям в приложении для знакомств.

По данным следствия, во время свидания 22-летний злоумышленник ударил девушку пневматическим пистолетом по голове, после чего избил её ногами. Затем он похитил у потерпевшей 500 гривен и скрылся с места преступления. Свой поступок парень объяснил тем, что девушка в реальности не была похожа на своё фото в сети. Теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Винницкой области Украины срочник ВСУ жестоко убил 15-летнюю девушку и попытался скрыть следы преступления, сбросив её тело в колодец. Расследование установило, что 26-летний военнослужащий познакомился с жертвой в соцсетях. Под предлогом того, что подвезет её на мотоцикле, он заманил её в безлюдное место — заброшенный дом.

Александра Мышляева
