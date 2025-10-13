Петербургская официантка сломала мужчине руку во время армрестлинга

В одном из баров Санкт-Петербурга официантка сломала руку посетителю, решив помочь ему одержать победу в армрестлинге. Мужчина получил перелом со смещением, болевой шок и коктейль. О необычном инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Официантка в баре Санкт-петербурга сломала гостю руку. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось в одном из баров Северной столицы, где предлагался «интерактивный коктейль» за победу в армрестлинге. Двое парней согласились посоревноваться, но в поединок вмешалась официантка, которая решила поддержать одного из мужчин.

Сейчас пострадавший в гипсе и утверждает, что представители заведения не связались с ним после инцидента, а после обращения в полицию стали отрицать свою вину. За причинённый вред мужчине предложили компенсацию в 100 тысяч рублей, однако он отказался и требует 500 тысяч, так как на восстановление потребуется не менее полугода.

