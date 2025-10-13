Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 14:03

Петербургская официантка сломала мужчине руку во время армрестлинга

В одном из баров Санкт-Петербурга официантка сломала руку посетителю, решив помочь ему одержать победу в армрестлинге. Мужчина получил перелом со смещением, болевой шок и коктейль. О необычном инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Официантка в баре Санкт-петербурга сломала гостю руку. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось в одном из баров Северной столицы, где предлагался «интерактивный коктейль» за победу в армрестлинге. Двое парней согласились посоревноваться, но в поединок вмешалась официантка, которая решила поддержать одного из мужчин.

Сейчас пострадавший в гипсе и утверждает, что представители заведения не связались с ним после инцидента, а после обращения в полицию стали отрицать свою вину. За причинённый вред мужчине предложили компенсацию в 100 тысяч рублей, однако он отказался и требует 500 тысяч, так как на восстановление потребуется не менее полугода.

Валял, топтал, грыз: Агрессивный конь оторвал пенсионерке руку и сломал рёбра в Ленобласти
Валял, топтал, грыз: Агрессивный конь оторвал пенсионерке руку и сломал рёбра в Ленобласти

Ранее сильную травму получила актриса Ëла Санько, известная по сериалам «Кухня» и «Папины дочки. Новые». 78-летняя артистка сломала позвоночник в результате неудачного падения дома. После инцидента она стала испытывать сильные боли в груди и пояснице, в результате обследования был выявлен закрытый перелом поясничного позвонка.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Freepik / wirestock

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar