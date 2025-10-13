Валдайский форум
13 октября, 13:39

Агрессивные косатки потопили французскую яхту с детьми в Атлантическом океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / slowmotiongli

В Атлантическом океане у побережья Португалии стая косаток атаковала французскую яхту Ti'fare, в результате чего судно затонуло. По данным португальских ВВС, морские млекопитающие повредили корпус, и яхта начала тонуть. На борту находилась семья с тремя детьми 8, 10 и 12 лет.

Спасательная операция прошла успешно. Родители успели отправить сигнал SOS и перебраться с детьми в спасательный плот. Их подобрало рыболовецкое судно Silmar, после чего вся семья была эвакуирована вертолетом EH-101 Merlin на материк. Как сообщается, никто не пострадал.

Это далеко не первый подобный случай. Так, в сентябре стая косаток у берегов Португалии потопила 12-метровую яхту, на борту которой находились четыре человека. Кроме того, аналогичный инцидент произошёл с туристическим судном.

Никита Никонов
