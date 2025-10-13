Сектор Газа
13 октября, 13:22

Школьница погибла после падения с балкона многоэтажки в Тюмени

Обложка © freepik

В Тюмени школьница выпала с балкона жилой многоэтажки, девочка скончалась от полученных травм. О трагедии сообщает портал 72.ru, уточняя, что информацию журналистам подтвердили в региональном СК. Причины падения несовершеннолетней устанавливаются.

«По факту гибели проводится проверка. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются», — уточнили изданию в СК.

Удалось стабилизировать состояние девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе

Ранее в Люберцах двухлетний мальчик чудом выжил после падения из окна многоэтажного дома. Малыш приземлился на корзину для кондиционера. Соседи, пытаясь спасти ребёнка, пробирались к нему через окно. Его мать в момент ЧП выходила из квартиры по делам. Женщина была уверена, что сын крепко заснул.

    avatar