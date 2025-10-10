Удалось стабилизировать состояние девочки, которую отец выбросил из окна в Уфе

Состояние девочки, которую отец сбросил с высоты в Уфе, удалось стабилизировать благодаря усилиям врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

По словам Рахматуллина, для оказания помощи трёхлетней девочке был собран консилиум из ведущих нейрохирургов, реаниматологов и травматологов.

«На данный момент девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачам удалось стабилизировать её состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируется ещё как минимум две ТМК», - сообщил региональный министр.

Он сообщил, что мать и брат девочки, пострадавшей в инциденте, получают психологическую помощь.

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительным данным, на момент происшествия в квартире находились только отец с дочерью. Мать ребёнка вместе со старшим сыном ранее выехали на лечение в санаторий, расположенный в другом регионе. Примечательно, что на заседании суда мужчина вёл себя неадекватно — показывал присутствующим неприличные жесты и кривлялся.