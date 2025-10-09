Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:02

Девочку, выброшенную отцом с четвёртого этажа в Уфе, оперировали два часа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Уфе трёхлетнюю девочку, выброшенную собственным отцом с четвёртого этажа, в критическом состоянии доставили в больницу. Медики боролись за жизнь ребёнка около двух часов, но малышка с серьёзной черепно-мозговой травмой остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщает источник RT в полиции.

По информации того же осведомлённого источника, отца задержали в неадекватном состоянии. Он добавил, что у мужчины возможно наличие психического расстройства, что в дальнейшем подтвердит судебно-медицинская экспертиза.

Момент, как отец выбросил из окна трёхлетнюю дочку в Уфе, попал на видео
Момент, как отец выбросил из окна трёхлетнюю дочку в Уфе, попал на видео

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительным данным, на момент происшествия в квартире находились только отец с дочерью. Мать ребёнка вместе со старшим сыном ранее выехали на лечение в санаторий, расположенный в другом регионе.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar