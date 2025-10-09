Девочку, выброшенную отцом с четвёртого этажа в Уфе, оперировали два часа

В Уфе трёхлетнюю девочку, выброшенную собственным отцом с четвёртого этажа, в критическом состоянии доставили в больницу. Медики боролись за жизнь ребёнка около двух часов, но малышка с серьёзной черепно-мозговой травмой остаётся в крайне тяжёлом состоянии, сообщает источник RT в полиции.

По информации того же осведомлённого источника, отца задержали в неадекватном состоянии. Он добавил, что у мужчины возможно наличие психического расстройства, что в дальнейшем подтвердит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что в Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. По предварительным данным, на момент происшествия в квартире находились только отец с дочерью. Мать ребёнка вместе со старшим сыном ранее выехали на лечение в санаторий, расположенный в другом регионе.