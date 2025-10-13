Картаполов в ответ на вопрос Life.ru подсказал Трампу, как решить конфликт на Украине

Глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов рекомендовал президенту США Дональду Трампу активнее обращаться за советами к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Life.ru, комментируя переменчивую политику главы Белого дома.

Андрей Картаполов дал Дональду Трампу совет по украинскому конфликту. Видео © Life.ru

Картаполов выразил мнение, что проблемы в понимании природы конфликта на Украине у Трампа возникают из-за того, что он прислушивается к европейским лидерам и Владимиру Зеленскому. Наш собеседник добавил, что если бы американский лидер чаще звонил российскому коллеге, то лучше понимал бы суть происходящего и знал, какие действия необходимо предпринимать.

«Поэтому совет господину Трампу: почаще звонить Владимиру Владимировичу Путину, и тогда он будет знать, что ему нужно делать, когда и как», — подытожил наш собеседник.

Напомним, сегодня в честь достижения мирной сделки между Израилем и ХАМАС президент США прибыл в Кнессет, где выступил с речью. В ней он объявил, что раз ему удалось урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, наступило время основательно взяться за урегулирование кризиса на Украине.