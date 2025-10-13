Политолог заявил, что Трамп серьёзно займётся Украиной после нормализации ситуации в Газе

Президент США Дональд Трамп после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке вплотную займётся Украиной. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, 11 октября глава Белого дома звонил Владимиру Зеленскому. При том, политолог напомнил, что на ближневосточном и украинском направлении один и тот же переговорщик — Стив Уиткофф. Именно этот человек компетентен в украинском переговорном процессе.

«И никакого другого переговорного процесса, кроме как оговорённого между Путиным и Трампом — нет», — приводит kp.ru слова эксперта.

Баширов дополнил, что для договорённостей следует выработать формат безопасности, на котором настаивает Россия. Также переговорщикам нужно пройти развилку по Украине относительно НАТО, присутствия войск Североатлантического альянса на этих территориях.

А ранее Дональд Трамп заявил о вероятности урегулирования украинского кризиса российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, достижение договорённостей по украинскому вопросу было бы выгодным для Путина, однако Трамп предостерёг о негативных последствиях в случае провала.