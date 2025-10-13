В Госдуме назвали «спусковой крючок» для продолжения переговоров с Киевом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ключевую роль в продолжении переговоров по урегулированию украинского кризиса играет позиция США. По его словам, после встречи лидеров России и США в Анкоридже на главу Белого дома Дональда Трампа было оказано серьёзное давление как из-за пределов страны, так и внутри неё, включая влияние со стороны Эмманюэля Макрона и других политиков НАТО.