Литовская велогонщица отказалась встать на пьедестал к чемпионке-россиянке для общего фото

Российская велогонщица Дарья Правилова, выступавшая в нейтральном статусе, одержала победу в своей возрастной категории на чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах. Однако церемония награждения была омрачена демаршем одной из медалисток. Представительница Литвы Дайва Рагажинскене, занявшая второе место, отказалась подняться на верхнюю ступень пьедестала для традиционной общей фотографии с победительницей и третьей призёркой из Бельгии Эльке Тимперман.

«Литва не встала вместе для фото. Дизлайк», — написала Правилова у себя в телеграм-канале.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина сообщила о всплеске недоброжелательной реакции и жёсткой критики в свой адрес, последовавшей за её выступлением на турнире Grand Swiss 2025. Поводом для этой ситуации стал отказ украинской шахматистки Марии Музычук от традиционного рукопожатия перед началом их партии в первом туре.