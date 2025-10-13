Расчёт российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» успешно поразил американский зенитный ракетный комплекс Vampire в глубоком тылу на Сумском направлении. В Министерстве обороны РФ доложили, что комплекс был обнаружен разведывательным беспилотником Zala на расстоянии 47 километров от линии фронта, где он был установлен на грузовике DAF Вооружённых сил Украины.

Видео © Минобороны РФ / Центр «Рубикон»

«По выявленной цели был нанесён удар расчётом барражирующего боеприпаса «Ланцет» центра «Рубикон». Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночное время Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса, работающим на нужды ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В ведомстве заявили, что в результате удара все поставленные цели были поражены.