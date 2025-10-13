Два бойца самообороны ранены во время атаки дрона ВСУ на Шебекино

Украинские военные в очередной раз атаковали при помощи беспилотника город Шебекино Белгородской области, два человека получили ранения. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает в телеграм-канале, что повреждения получил автомобиль.

‭«Ранены два бойца подразделения «Орлан». Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где одному диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. У второго пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, туловища, руки и ноги», — уточнил чиновник.

Накануне сообщалось, что мирный житель пострадал в селе Головчино в Белгородской области после падения фрагментов сбитого FPV-дрона. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу.