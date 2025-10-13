Резко обедневшая Финляндия закрыла 50 отделений медпомощи на 1000 коек

В Финляндии значительно сокращается количество мест для госпитализации пациентов в медицинских учреждениях из-за режима жёсткой экономии. Об этом сообщил новостной телерадиоканал Yle.

Власти уже были вынуждены закрыть около 50 отделений медицинской помощи, что привело к сокращению почти тысячи больничных коек. В некоторых регионах число подготовленных мест уменьшилось на 20%, что создаёт дополнительную нагрузку на круглосуточные отделения неотложной помощи и крупные пункты медобслуживания.

«Это создаёт дополнительную нагрузку на круглосуточные отделения неотложной помощи и более крупные пункты медобслуживания», — указал журналистам Хенна Саари, учёный из Университета Восточной Финляндии.

Закрытия отделений также привели к резкому увеличению времени ожидания медицинской помощи — если в начале 2025 года оно составляло в среднем 11 часов, то сейчас в некоторых случаях достигает четырёх дней. Такая же участь ожидает медицинские учреждения по всей стране: только в Центральной Финляндии планируется закрыть четыре больничных стационара, семь пунктов социальной помощи, четыре родильных дома, шесть стоматологических клиник и пять домов престарелых. Правительство объясняет эти меры тяжёлым финансовым положением страны.

Напомним, Life.ru писал о планах властей Центральной Финляндии по сокращению больниц и социальных учреждений. Руководство региона отчиталось о планах по закрытию четырёх стационаров, такого же количества роддомов, семи пунктов соцпомощи, шести стоматологических клиник и пяти домов престарелых. Предполагается, что это поможет сэкономить 58 миллионов евро для бюджета на следующий год.