Историки раскрыли неожиданные последствия Татаро-монгольского нашествия на Русь

В российской истории следует пересмотреть взгляд на татаро-монгольское иго и существование Золотой орды, так как современный подход очень устарел. Об этом сказал ведущий научный специалист Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Евгений Нолев во время научно-практической конференции «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» в Чите. Его цитаты приводит газета ‭«Коммерсант».

По словам Нолева, сегодня большинство историков придерживаются какого-то одного взгляда на иго — одобряющего или осуждающего. Однако, как полагает специалист, пора перестать анализировать данный исторический период с оценочной точки зрения, а следует разложить его с позиции «последствий для российской государственности, позволивших в очень мягкой форме присоединить Сибирь».

«Следует разработать непротиворечивую концепцию русско-монгольских и русско-ордынских отношений средневекового периода», — подчеркнул Нолев.

К слову, на конференцию съехались больше 20 известных учёных не только из разных регионов России, но также из Монголии и Китая. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Юлий Дробышев тоже в своей вступительной речи обратил внимание на закостенелый подход к анализу татаро-монгольского ига. Учёный напомнил, что созданная Чингисханом империя затем стала «частью нашей российской истории вне зависимости от того, родился ли Чингисхан на территории Забайкалья, или, может быть, Монголии».

Ранее учёные обнаружили неожиданный фактор, способствовавший поражению армии Наполеона Бонапарта во время военной кампании 1812 года в России. Согласно исследованию, опубликованному в испанской газете ABC, анализ ДНК из зубов 13 солдат, найденных в массовом захоронении в Вильнюсе, выявил наличие двух опасных бактериальных инфекций.