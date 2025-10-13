Сектор Газа
13 октября, 14:32

Россиянин заснял, как сразу 5 «Летучих голландцев» воспарили над Азовским морем

Обложка © Telegram / Море зовёт

Над Азовским морем зафиксировали редкое оптическое явление — фата-моргану, при которой корабли выглядят парящими в воздухе. Удивительные кадры с пятью «Летучими голландцами» из станицы Голубицкой Краснодарского края опубликовал телеграм-канал «Море зовёт».

Фата-моргана в Азовском море. Видео © Telegram / Море зовёт

«Вот так у нас корабли в воздухе летают», — прокомментировал автор записи.

На кадрах действительно можно наблюдать несколько рыболовных траулеров, будто зависших над водной поверхностью. Специалисты поясняют, что такой эффект возникает из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой, создающих своеобразную линзу. Это искажает изображение удалённых объектов — вместо одного судна на горизонте может появляться несколько их копий, которые визуально располагаются выше реальной линии горизонта.

Ранее Life.ru писал, что редкую фата-моргану запечатлели в Калининграде. На кадрах морские суда кажутся парящими над водной гладью, словно легендарные «Летучие голландцы».

Юрий Лысенко
