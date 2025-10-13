Сектор Газа
13 октября, 14:21

Стало известно, когда в Москву придёт настоящая зима со снежной «глазурью»

Обложка © Life.ru

Установочный снежный покров сформируется в Московском регионе только через полтора месяца. Об этом метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заявил в комментарии «Постньюс».

Он пояснил, что выпавший в понедельник, 13 октября, снег был мокрым и практически не отличался от дождя. Такие осадки не оказывают существенного влияния на жизнь людей и остаются практически незамеченными. Вильфанд также подчеркнул, что разговоры о резком похолодании преувеличены, и текущая температура воздуха находится в пределах нормы.

«До появления полноценного покрова снег никак не побеспокоит коммунальные службы и автомобилистов. Обычно он формируется в конце ноября, в этом году ждём его к 30 числу», — прогнозирует метеоролог.

Напомним, 13 октября жители юго-восточных районов Москвы стали свидетелями первого снегопада. Осадки наблюдались в нескольких частях столицы при температуре около +4 градусов. Символично, что хлопья осыпали город выпал накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), традиционно знаменующего начало зимнего периода.

