«Русский богатырь» с поленом помог задержать пьяного лихача под Вологдой

В посёлке Ермаково Вологодской области местный житель с помощью полена остановил водителя, пытавшегося скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Житель Вологодской области остановил лихача с помощью полена. Видео © Telegram / Ирина Волк

Внимание ДПС привлекли «Жигули» девятой модели с глухой тонировкой и разбитой фарой. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться, спровоцировав погоню. Когда нарушитель решил спрятаться в гаражном кооперативе, мужчина, который находился на крыше гаража, бросил в водителя полено.

Удар сбил лихача с ног. В ходе разбирательства выяснилось, что за рулём он ехал пьяный и без прав.

