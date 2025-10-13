Алина Загитова установила два рекорда на Чукотке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила об установлении двух рекордов во время рабочей поездки на Чукотку. Подробностями она поделилась в своих социальных сетях.

Она пока не раскрыла суть своих достижений, оставив интригу для подписчиков. Фигуристка рассказала, что проект, ради которого она отправилась в Певек, требовал значительных усилий, но она нисколько не сожалеет о поездке.

«Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы. Связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею. Я установила там сразу два рекорда. Какие именно — расскажу позже», — написала Загитова.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана не поддержали проект школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Причиной отказа стали чрезмерно высокие затраты на реализацию проекта, которые, по слухам, превысили миллиард рублей. Отмечается, что в иной экономической ситуации идея могла бы получить одобрение, однако в текущих условиях республика ограничена в возможностях финансирования таких проектов.