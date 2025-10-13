Пожизненное грозит нижегородцу, который отрезал снохе голову перед Рождеством

В Нижегородской области перед судом предстанет мужчина, который перед Рождеством убил сноху и отрезал ей голову. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным ведомства, конфликт между обвиняемым и его снохой произошёл в ночь на 7 января в рабочем посёлке Шатки. Мужчина в ходе ссоры нанёс женщине множественные ножевые ранения, а затем отсёк ей голову. В СУ СК добавили, что в январе подозреваемый был взят под стражу, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и надругательстве над телом умершего.

В случае доказательства вины обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, что в индийском штате Мадхья-Прадеш суд вынес смертный приговор мужчине, обезглавившему своего соседа. Следствие установило, что нападение произошло ночью, когда потерпевший Рамнат вышел из дома. Обвиняемый по имени Чампала, вооружившись топором, набросился на него, повалил на землю и отрубил голову.