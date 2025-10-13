Сектор Газа
13 октября, 15:06

«Провокация в красивой обёртке»: В ГД усомнились в искренности идеи «олимпийского перемирия»

Обложка © Life.ru

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об инициативе объявить олимпийское перемирие задолго до начала Игр 2026 года. Она отметила, что подобное событие традиционно происходит незадолго до Олимпиады, как это было в Сочи, где делегации подписывали стену перемирия примерно за месяц до старта.

Журова удивлена, что сейчас эта тема поднята за четыре месяца, и назвала происходящее похожим на пиар-акцию. По её мнению, Украина специально сделала этот шаг, чтобы показать, что они предложили перемирие, а Россия якобы не ответила, хотя в прошлом сама сторона неоднократно предлагала перемирие, но не получала ответа.

«Когда мы ждали этого от Украины на 9 мая, на Пасху, они не отвечали. Теперь, когда это касается Олимпиады — глобального события, надо показать, что Россия ничего не ответила. Почему мы должны заранее отвечать? В таком случае должны и Израиль, и США — все», — пояснила Журова в беседе с «Чемпионатом».

Депутат считает, что такие преждевременные заявления — попытка давить на Россию. Она подчеркнула, что наша страна заявит о своём отношении к перемирию ближе к Играм, и не видит смысла говорить об этом заблаговременно.

«Кажется, что это чистой воды провокация, которая кроется за благими намерениями. Красиво обёрнутая в слова о перемирии», — указала парламентарий.

Тарасова поддержала идею об «олимпийском перемирии» на время Игр-2026

Напомним, ранее украинский МИД заявил о готовности заключить перемирие на время зимних Олимпийских игр 2026 года. При этом на Украине отметили, что Киев готов ко временному прекращению огня в любой момент, и никакое спортивное событие для этого не нужно.

