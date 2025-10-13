Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 15:23

Медведев объяснил, что может улучшить ситуацию на Ближнем Востоке

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Обмен заложников между Израилем и ХАМАС не устранит первопричины конфликта на Ближнев Востоке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя мирную сделку по сектору Газа.

«Ничего не изменится, пока не будет создано государства Палестина», констатировал он.

Востоковед вернул с небес на землю Трампа после слов о конце конфликта в Газе
Востоковед вернул с небес на землю Трампа после слов о конце конфликта в Газе

Ранее аналогичное мнение высказал востоковед Александр Каргин, который полагает, что мирный план президента США Дональда Трампа едва ли приведёт к миру в Газе. При этом эксперт отметил, что освобождение заложников действительно является важным шагом, но для устранения конфликта придётся сделать и другие шаги.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar