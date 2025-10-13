Медведев объяснил, что может улучшить ситуацию на Ближнем Востоке

Обмен заложников между Израилем и ХАМАС не устранит первопричины конфликта на Ближнев Востоке. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя мирную сделку по сектору Газа.

«Ничего не изменится, пока не будет создано государства Палестина», — констатировал он.

Ранее аналогичное мнение высказал востоковед Александр Каргин, который полагает, что мирный план президента США Дональда Трампа едва ли приведёт к миру в Газе. При этом эксперт отметил, что освобождение заложников действительно является важным шагом, но для устранения конфликта придётся сделать и другие шаги.