«Профанация мира»: В России считают, что план Трампа по Газе не остановит войну

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин выразил скепсис относительно мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его словам, первый этап плана, который уже реализован и позволил освободить заложников, — это важный шаг, но далеко не окончательная победа мира.

«Я прогнозирую, что ничего не кончено. И вот этот бенефис Трампа, который сегодня пройдёт в Шарм-эш-Шейхе, вот эта «конференция мира», скорее всего, это всё станет полной профанацией», — указал специалист.

Основная проблема в том, что движение ХАМАС должно разоружиться, однако никто не гарантирует, что это действительно произойдёт, так как американские войска не будут вводиться в регион, а влияние арабских стран на ХАМАС минимально, пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Каргин отметил, что структура управления Газой в рамках плана пока неясна, и кто обеспечит порядок после ухода израильской армии — большой вопрос. Он прогнозирует, что боевые действия вскоре могут возобновиться, несмотря на временное перемирие.