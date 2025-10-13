Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

13 октября, 13:38

«Профанация мира»: В России считают, что план Трампа по Газе не остановит войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин выразил скепсис относительно мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его словам, первый этап плана, который уже реализован и позволил освободить заложников, — это важный шаг, но далеко не окончательная победа мира.

«Я прогнозирую, что ничего не кончено. И вот этот бенефис Трампа, который сегодня пройдёт в Шарм-эш-Шейхе, вот эта «конференция мира», скорее всего, это всё станет полной профанацией», — указал специалист.

Основная проблема в том, что движение ХАМАС должно разоружиться, однако никто не гарантирует, что это действительно произойдёт, так как американские войска не будут вводиться в регион, а влияние арабских стран на ХАМАС минимально, пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Каргин отметил, что структура управления Газой в рамках плана пока неясна, и кто обеспечит порядок после ухода израильской армии — большой вопрос. Он прогнозирует, что боевые действия вскоре могут возобновиться, несмотря на временное перемирие.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что войне между Израилем и ХАМАС положен конец. В гостевой книге Кнессета глава Белого дома написал, что этот день станет «новым началом». Также известно, что ХАМАС сегодня освободил 20 заложников в обмен на две тысячи палестинских заключённых, которых Израиль выпустит из тюрем. На свободу вышел и уроженец Донбасса Максим Харкин, находившийся в плену радикальной организации.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
