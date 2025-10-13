Россиянин хотел познакомиться с девушкой, но получил «от ворот поворот» и черепно-мозговую

В Тюмени 39-летний мужчина был избит 21-летним парнем из-за попытки познакомиться с девушкой молодого человека. Инцидент произошёл во дворе дома на улице Республики. По данным УМВД Тюменской области, пострадавший получил множественные травмы, включая черепно-мозговую.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь молодому человеку грозит до восьми лет колонии, передаёт URA.ru.

