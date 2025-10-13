Сектор Газа
13 октября, 15:23

Россиянин хотел познакомиться с девушкой, но получил «от ворот поворот» и черепно-мозговую

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Тюмени 39-летний мужчина был избит 21-летним парнем из-за попытки познакомиться с девушкой молодого человека. Инцидент произошёл во дворе дома на улице Республики. По данным УМВД Тюменской области, пострадавший получил множественные травмы, включая черепно-мозговую.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь молодому человеку грозит до восьми лет колонии, передаёт URA.ru.

А ранее Life.ru сообщал, что пьяный мужчина убил собутыльника и спрятал тело в лесу в Ленобласти. В разгар застолья между хозяином квартиры и одним из гостей вспыхнул конфликт, в пылу которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар стулом по голове. В ход также пошли кулаки и нож.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

    avatar