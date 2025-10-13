Сектор Газа
13 октября, 15:41

Российские гимнастки уступили украинкам и стали вторыми на ЧМ в Японии

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус заняли второе место в общем зачёте клубного чемпионата мира по художественной гимнастике. Победительницами стали спортсменки с Украины. Состязания проходят под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Токио.

Наши гимнастки — воспитанницы школы «Небесная грация», им удалось набрать 324,100 балла. Представительницы украинской школы Ирины Дерюгиной обошли россиянок на два балла, заработав 326,150. На третьей строчке прописалась команда из США Burlo/Pacific (319,350 баллов). Соревнования проходят с 10 по 13 октября в Японии, российские спортсменки выступают под нейтральным флагом.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

