Российские гимнастки уступили украинкам и стали вторыми на ЧМ в Японии

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус заняли второе место в общем зачёте клубного чемпионата мира по художественной гимнастике. Победительницами стали спортсменки с Украины. Состязания проходят под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Токио.

Наши гимнастки — воспитанницы школы «Небесная грация», им удалось набрать 324,100 балла. Представительницы украинской школы Ирины Дерюгиной обошли россиянок на два балла, заработав 326,150. На третьей строчке прописалась команда из США Burlo/Pacific (319,350 баллов). Соревнования проходят с 10 по 13 октября в Японии, российские спортсменки выступают под нейтральным флагом.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.